Прощание с актрисой Добровольской пройдёт 14 января в МХТ им. Чехова

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской состоится 14 января в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова. Похоронят артистку на столичном Троекуровском кладбище.
Об этом РИА Новости рассказали в театре. Евгения Добровольская скончалась 10 января в паллиативном центре, где она находилась с декабря 2024 года. В 2022 году у артистки было выявлено онкологическое заболевание. Болезнь была обнаружена на поздней стадии и уже не поддавалась лечению.
Актриса продолжала бороться и не оставляла надежду. Она ни с кем не делилась своими проблемами со здоровьем и до самого последнего момента продолжала выступать в театре, пока это было возможно. В последний раз артистка появилась на сцене 23 июня 2024 года в спектакле «Космос». В декабре Добровольскую поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила свой 60-й день рождения.
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