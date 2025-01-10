Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова.
Последний год Добровольская боролась с тяжёлой болезнью. В заявлении театра говорится, что за 33 года актриса сыграла на его сцене десятки главных ролей.
Уточняется, что первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в «Чайке». Театр скорбит и выражает глубокие соболезнования семье артистки.
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