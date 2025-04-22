Внук Зураба Церетели сообщил, где пройдёт прощание с художником

Зураб Церетели (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Прощание с российским художником-монументалистом, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели пройдёт 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом NEWS.ru рассказал внук скульптора Василий Церетели.
«Похороны — в Дидубийском пантеоне в Грузии», — добавил собеседник агентства.О смерти 91-летнего Зураба Церетели стало известно сегодня. По словам родных скульптора, он умер примерно в два часа ночи, причиной кончины стала остановка сердца.
Ранее Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о Церетели в своём тeлеграм-канале. Она отметила, что по обаянию художник мог соперничать с Никитой Михалковым.
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