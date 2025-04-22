«Больно и грустно от потери редкого жизнелюба»: Никас Сафронов отреагировал на смерть Зураба Церетели

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)
Художник Никас Сафронов назвал умершего скульптора Зураба Церетели народным, сообщил журнал The Voice.
Сегодня легендарный скульптор скончался на 92-м году жизни в своем доме в Переделкино. Причиной его смерти стала остановка сердца. Народный художник России Никас Сафронов хорошо знал мэтра.
Художник подчеркнул, что Церетели был добрым, чутким человеком, который тонко чувствовал мир.
Смерть скульптора Сафронов назвал уходом целой эпохи. Однако Церетели продолжит жить в своих работах, уточнил Сафронов.
Никас выразил соболезнования всем близким Церетели, а еще его многочисленным фанатам. Со слов Сафронова, скульптор остался жить в своих работах и в памяти тех, кому посчастливилось знать Зураба лично или узреть его творения.
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Художник подчеркнул, что Церетели был добрым, чутким человеком, который тонко чувствовал мир.
«Он был по-настоящему народным — творил и жил про народ и для народа», — признался Никас.
Смерть скульптора Сафронов назвал уходом целой эпохи. Однако Церетели продолжит жить в своих работах, уточнил Сафронов.
«Он оставил после себя не просто произведения — целые пространства, наполненные смыслом и духом их присутствия. Его творчество, воплощенное в бронзе, камне, керамике, остается с нами — на улицах, в парках, в тихих дворах. Оно продолжает говорить, напоминать, вдохновлять», — откровенничал художник.
Никас выразил соболезнования всем близким Церетели, а еще его многочисленным фанатам. Со слов Сафронова, скульптор остался жить в своих работах и в памяти тех, кому посчастливилось знать Зураба лично или узреть его творения.
«Мне больно и грустно от потери редкого жизнелюба, замечательного друга, мецената, человека-таланта», — добавил художник.
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Ольга Енгалычева