Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 55 лет
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура минувшей ночью в Москве не опустилась ниже плюс 14 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
Для 5 мая такой уровень тепла стал одним из самых высоких за полвека. Лишь в 1979 году столица пережила еще более мягкую ночь в эту дату. Синоптик уточнил, что нынешний показатель занял второе место по теплу за последние 55 лет.
Обычно в начале мая в Москве ночи бывают значительно прохладнее, поэтому такие значения считаются редкими для этого времени года. Подобное потепление, как правило, связано с поступлением теплых воздушных масс и может сопровождаться более комфортной дневной температурой.
