Достижения.рф

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 55 лет

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий специалист центра погоды «‎Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура минувшей ночью в Москве не опустилась ниже плюс 14 градусов. Об этом пишет РИА Новости.



Для 5 мая такой уровень тепла стал одним из самых высоких за полвека. Лишь в 1979 году столица пережила еще более мягкую ночь в эту дату. Синоптик уточнил, что нынешний показатель занял второе место по теплу за последние 55 лет.

Обычно в начале мая в Москве ночи бывают значительно прохладнее, поэтому такие значения считаются редкими для этого времени года. Подобное потепление, как правило, связано с поступлением теплых воздушных масс и может сопровождаться более комфортной дневной температурой.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0