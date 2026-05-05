Спасатели рассказали, как продвигаются поиски семьи Усольцевых
Поисковые группы, обследовавшие Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае, пока не обнаружили никаких следов семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в сентябре 2025 года. Об этом сообщила руководитель региональной общественной организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной Светлана Торгашина.
В первой поисковой операции участвовали более 1,5 тысячи человек, однако успехом она не увенчалась. По словам Торгашиной, за время обследования местности не удалось найти ни одного свидетельства пребывания пропавших в Кутурчинском Белогорье. Единственное обнаруженное костровище оказалось давним и, скорее всего, к семье Усольцевых отношения не имеет, резюмировала эксперт, добавив, что поиски возобновятся после схода снежного покрова.
Супруги Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время пешего похода в Красноярском крае. Они отправились к горе Буратинка, оставив автомобиль в районе поселка Кутурчин. После этого семья перестала выходить на связь.
