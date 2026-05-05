Стало известно, сколько россиян обращались к ИИ за личным советом

05 мая 2026, 07:19

РИА Новости: почти половина россиян обращалась к ИИ за личным советом

Фото: iStock/yucelyilmaz

Почти половина россиян хотя бы раз просила у искусственного интеллекта совет о здоровье, отношениях, карьере или психологическом состоянии. Каждый шестой после такого шага пожалел о своем решении. Об этом пишет РИА Новости.