Стало известно, сколько россиян обращались к ИИ за личным советом
Почти половина россиян хотя бы раз просила у искусственного интеллекта совет о здоровье, отношениях, карьере или психологическом состоянии. Каждый шестой после такого шага пожалел о своем решении. Об этом пишет РИА Новости.
Сервис SuperJob опросил 1600 совершеннолетних жителей страны. К нейросетям чуть чаще обращаются женщины: 51% против 46% среди мужчин. Самый высокий интерес показала молодежь до 35 лет — 62%. В группе от 35 до 45 лет этот показатель составил 37%. Среди россиян старше 45 лет он снизился до 31%. Чаще других за личными рекомендациями приходят люди с доходом до 100 тысяч рублей в месяц — 57%.
У граждан с зарплатой от 150 тысяч доля обращений достигла 42%. При доходе от 100 до 150 тысяч рублей она составила 45%. Шесть из десяти участников признались, что следуют подсказкам цифрового помощника. Среди тех, кто уже просил личную рекомендацию, 43% воспользовались ответом и остались довольны. Еще 16% послушали машину и пожалели. От предложенного пути отказались 26%, а 15% не смогли дать точный ответ.
Женщины чаще мужчин говорили о разочаровании после советов алгоритма — 18% против 14%. При этом почти треть участниц не стала поступать так, как рекомендовала система. Среди мужчин такую осторожность выбрали 23%. Чаще всего россияне обсуждают с ИИ вопросы здоровья. Люди просят составить план визитов к врачам, расшифровать результаты анализов и подсказать варианты лечения. В списке тем фигурируют выбор стрижки, моторного масла, схема снижения веса, способ отказать назойливому поклоннику, карьерные планы и снижение кредитной нагрузки.
