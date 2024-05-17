Прошу меня не искать: Появилось новое видео сбежавшей от семьи чеченки Заурбекой

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Сбежавшая из семьи 19-летняя чеченка Лия Заурбекова записала новое видео, на котором попросила не искать её и сообщила, что с ней всё в порядке. Об этом сообщает Telegram-канал «Марем».
Напомним, в пятницу, 17 мая, адвокат Заурбековой Наталия Тихонова заявила, что девушка покинула Россию и находится в безопасном месте.
В новом видео девушка утверждает, что с ней всё в порядке, и она находится в безопасности.
Ранее стало известно, что 19-летняя сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Тогда толпа родственников скрывающей окружила здание.
При этом депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заверил, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам в Чечне.
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В новом видео девушка утверждает, что с ней всё в порядке, и она находится в безопасности.
«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов — очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — сказала Заурбекова в новом обращении.
Ранее стало известно, что 19-летняя сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Тогда толпа родственников скрывающей окружила здание.
При этом депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заверил, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам в Чечне.
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Элина Позднякова