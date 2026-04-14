Просроченный счётчик может увеличить ваши платежи за ЖКУ
Заместитель руководителя департамента ЖКХ Москвы Семен Рахманов рекомендует жителям своевременно менять приборы учёта. Об этом информирует РИА Недвижимость.
Своевременная замена помогает избежать перерасчёта за потреблённые ресурсы и проблем с некорректными показаниями. Основные причины для установки нового прибора — поломка или истечение срока его службы. Оформить заявку на замену можно на сайте ресурсоснабжающей организации или управляющей компании. Жильцы могут дождаться и плановых работ.
Электросчётчики работают до 30 лет, а их заменой занимается «Мосэнергосбыт». Водомеры служат около 12 лет, заявку на их обновление подают в УК или аккредитованную фирму. Газовые приборы учёта эксплуатируют 10–12 лет, а после поломки нужно вызывать мастера из профильной организации. Рахманов предупредил о мошенниках, которые пользуются ситуацией. Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб и под предлогом поверки стремятся попасть в квартиру.
Настоящие специалисты приходят только по предварительной заявке, в строго назначенный день и время. Если жилец не оставлял обращение, соглашаться на сомнительные работы не стоит.
