Россиян предупредили о самых коротких майских праздниках
Майские праздники окажутся менее продолжительными, чем за последние восемь лет из-за Нового года. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики в SuperJob. Александр Южалин.
Причиной сокращения праздничных дней стало отсутствие переноса выходных с новогодних каникул на май, который нередко практиковался в прошлые годы. В результате россияне получат кратковременный отдых с пятницы по воскресенье (1-3 мая) и с субботы до понедельника (9-11 мая).
Эксперт также рассказал об общем количестве рабочих смен в последнем месяце весны. По его словам, у сотрудников на пятидневке выйдет 19 трудовых и 12 выходных дней с учетом праздников.
