Роспотребнадзор предупредил о нашествии клещей на регионы РФ
Наибольшее количество укусов клещей с начала 2026 года специалисты зафиксировали в Москве, Петербурге, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Ростовской, Липецкой и других областях России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По словам представителя ведомства, зимне-весенний период оказался благоприятным для сохранения численности клещей на большей части территории РФ. На сегодняшний день более 1,2 миллиона человек прошли вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. В целях профилактики в 30 регионах России провели акарицидную обработку территорий, которая охватила более 4,3 тысячи гектаров.
Эксперты отмечали активность клещей еще в начале марта. Тогда в Службе санитарной оценки объектов заявили, что после наступления тепла насекомые появились в Московской и Тверской областях.
