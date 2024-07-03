Просто и вкусно: Как приготовить котлеты из картофельного пюре

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Для разнообразия своего рациона нужно экспериментировать! Например, заменить мясо в котлетах на… картофель. Это просто и очень вкусно. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить картофельные котлеты из пюре.
ИнгредиентыКартофель — 700 г.
Масло сливочное — 1 ст.л.
Мука — 2 ст.л.
Яичные желтки — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Сухари панировочные, растительное масло
Соль, перец
Фото: iStock/Dmytro Chernykov
Пошаговый рецепт
- В кастрюле доведите до кипения 2 литра воды, подсолите. Картофель очистите, промойте и нарежьте дольками.
- В кипящую воду бросьте картофельные дольки и варите 20 минут.
- Как только картофель сварится (проверьте ножом), снимите кастрюлю с огня, слейте воду, сохранив немного картофельного отвара в другой чашке. Толкушкой разомните картофель в пюре, добавьте сливочное масло, желтки, соль и перец и перемешайте.
- Добавьте, пропустив через пресс, чеснок, влейте 1‒2 ст. л. отвара из картофеля, перемешайте. Насыпьте приправу из укропа и перемешайте снова.
- Постепенно засыпайте в картофельную массу муку, перемешивайте до образования густого теста.
- Сделайте из теста шарики, примните, обваляйте в панировочных сухарях.
- На раскаленную сковородку выложите котлеты и жарьте по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
К таким котлетам подойдет сметанный или мясной соус, также можно подать блюдо с салатом из свежих овощей.
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Анастасия Бондарева