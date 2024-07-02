Сладко и безопасно для фигуры: Рецепт творожной запеканки с клубникой

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Когда хочется чего-то сладкого и безопасного для фигуры на помощь приходит творожная запеканка, которая хорошо усваивается и доставляет удовольствие своим вкусом. А если в классическую творожную запеканку добавить сезонную летнюю ягоду, то лучшего десерта, казалось бы, не придумаешь. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить творожную запеканку с клубникой.
Ингредиенты
- клубника — 130 г.
- яйца — 5-6 шт.
- кефир — 250 мл.
- манка — 100 г.
- творог (не менее 5%) — 600 г.
- сахар — 100 г.
- ванилин — 1 ч. л.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
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Пошаговый рецепт
- Ягоды помыть и просушить.
- В небольшую чашку высыпать манку, залить её кефиром и оставить на 30-40 минут.
- Творог взбить блендером, добавить ванилин, сахар и разрыхлитель.
- Яйца разделяем на белки (их взбить в пену) и желтки (их добавить в творожную массу).
- Соединить манку с творожной массой и влить туда белковую пену.
- Клубнику нарезать и обвалять в крахмале.
- Емкость для выпечки смазать маслом и выложить приготовленное слоями: 1/3 часть теста — на дно, дальше — клубника, затем снова слой теста, ягоды и тесто.
- Поместите емкость с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Подавать десерт можно со сметаной или с каким-нибудь ароматным джемом.
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Анастасия Бондарева