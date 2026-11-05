«Просто не проявляются»: Генетик раскрыл судьбу рыжеволосых в эпоху глобализации

05 ноября 2026, 19:07

Генетик Волчков: рыжий цвет волос не исчезнет из человеческой популяции

Фото: Istock/stockfour

Генетик Павел Волчков рассказал, что рыжий цвет волос не исчезнет из человеческой популяции, поскольку отвечающие за него гены сохраняются в генофонде.





В беседе с изданием «Абзац» специалист подчеркнул, что проявление этого редкого фенотипа зависит от характера браков.

«Рыжий цвет волос по отношению к более распространённым доминантным формам находится в рецессиве, то есть это более слабое наследование. Поэтому чем больше заключается мультиэтнических браков, тем выше вероятность того, что выраженный рыжий цвет волос пропадёт. Но это не значит, что гены совсем исчезают. На самом деле гены никуда не деваются, они просто не проявляются. Но при дальнейшем скрещивании таких людей друг с другом в следующем поколении они снова будут появляться», — пояснил Волчков.