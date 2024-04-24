«Просто я такой человек»: Пара разорвала помолвку после одного разговора о сексе

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Молодой человек передумал жениться на своей возлюбленной после её фразе о сексе. Такой историей поделился один из пользователей платформы Reddit.
По словам автора поста, ему 27 лет, а со своей девушкой он встречался на протяжение трёх лет. Дело шло к свадьбе, однако, поговорив с ней об интимной жизни, он принял решение разорваться помолвку.
Как сообщил бывший жених, в после у них всё было нормально, но партнёрша не хотела пробовать ничего нового. На все его предложения она отвечала фразой «просто я такой человек».
Как отметил автор, сразу после этой её фразы он принял решение о разрыве помолвки. Пользователи Reddit поддержали его шаг, заявив, что он принял «самое правильное решение в своей жизни».
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Как сообщил бывший жених, в после у них всё было нормально, но партнёрша не хотела пробовать ничего нового. На все его предложения она отвечала фразой «просто я такой человек».
«Я могу устроить тебе потрясающий секс, но просто не хочу», — так возлюбленная автора в последний раз ответила на его предложение поэксперементировать. Она также отметила, что в прошлом любила пробовать необычные вещи в постели, но пока что к ним больше не готова.
Как отметил автор, сразу после этой её фразы он принял решение о разрыве помолвки. Пользователи Reddit поддержали его шаг, заявив, что он принял «самое правильное решение в своей жизни».
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Евгения Парфентьева