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«Просто я такой человек»: Пара разорвала помолвку после одного разговора о сексе

Могу, но не хочу: Парень разорвал помолвку с девушкой после фразы о сексе
24 апреля 2024, 08:13
Фото: iStock/stefanamer

Фото: iStock/stefanamer

Молодой человек передумал жениться на своей возлюбленной после её фразе о сексе. Такой историей поделился один из пользователей платформы Reddit.
По словам автора поста, ему 27 лет, а со своей девушкой он встречался на протяжение трёх лет. Дело шло к свадьбе, однако, поговорив с ней об интимной жизни, он принял решение разорваться помолвку.

Как сообщил бывший жених, в после у них всё было нормально, но партнёрша не хотела пробовать ничего нового. На все его предложения она отвечала фразой «просто я такой человек».



«Я могу устроить тебе потрясающий секс, но просто не хочу», — так возлюбленная автора в последний раз ответила на его предложение поэксперементировать. Она также отметила, что в прошлом любила пробовать необычные вещи в постели, но пока что к ним больше не готова.

Как отметил автор, сразу после этой её фразы он принял решение о разрыве помолвки. Пользователи Reddit поддержали его шаг, заявив, что он принял «самое правильное решение в своей жизни».

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#отношения
#свадьба
Актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении
Mash: актеру Михаилу Ефремову отказали в УДО
24 апреля 2024, 08:20

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении. Причиной послужило нарушение режима в колонии в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Ефремов опоздал на «обязательное мероприятие» в колонии, из-за чего получил выговор. По этой причине прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили.

Адвокат актёра рассказал Mash, что никакой внутренней комиссии не было, как и прошения от ​Ефремова.

Напомним, Ефремов уже три года отбывает в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.

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В ФБР опасаются теракта в США, как в «Крокусе»
Директор ФБР Рэй заявил о риске теракта в США, похожего на атаку в «Крокусе»
24 апреля 2024, 05:56

Фото: istock / Tero Vesalainen

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что США обеспокоены риском проведения теракта, похожего на атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает NBC.
Рэй отметил, что вероятность террористической атаки в США с момента начала военной операции Израиля против Палестины серьезно растет. Как утверждает директор ФБР, в настоящий момент риск остается высоким, особенно со стороны одиночных и малых групп экстремистов.

Стоит отметить, что вероятность теракта в Америке в течение последнего десятилетия рассматривалась разведчиками как крайне низкая.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. В результате теракта погибло 145 человек.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 отказались признать причастность Украины к теракту в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#операции
#теракт
#крокус сити холл
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В погоне за скидкой: Россиянам рассказали, чем опасны «карманные» банки маркетплейсов
Доцент Белянчикова объяснила, чем опасна оплата картами Ozon и Wildberries
24 апреля 2024, 05:26

Фото: istock / oatawa

Казалось бы удобные и выгодные виртуальные карты, которыми в последнее время обзавелись популярные маркетплейсы, несут в себе риски. Об этом предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с «Прайм».
Белянчикова заявила, что основная опасность для пользователей виртуальных карт маркетплейсов такая же, как и для пользователей обычных дебетовых карт.

«Поскольку они используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков могут рассылать информацию доверчивым гражданам с предложением поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам», — предупредила эксперт.
Пользователя могут привлечь в крайне сложные схемы, где обязательно попросят предоставить личные данные, в том числе, информацию о банковских картах. Попав в ловушку, жертва может потерять все накопления, предупредила специалист.

Также опасность представляет рассрочка, которую маркетплейсы предлагают покупателям. Фактически, это обычный кредит, и нарушение графика платежей опасно штрафами. Помимо этого, рассрочку предоставляют по высоким ставкам, а если вы их не видите, значит они «вшиты» в цену, подытожила Белянчикова.

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#накопления
#маркетплейс
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Желание женщины уменьшить грудь обернулось неожиданными последствиями
24 апреля 2024, 04:15

Фото: istock / dolgachov

Женщина, пожелавшая уменьшить грудь, столкнулась с неожиданными последствиями. Стою историю она рассказала на форуме Reddit.
После знакомства с будущим мужем женщина начала задумываться об операции по уменьшению груди, так как сомневалась в своей привлекательности. На что мужчина ответил, что она ни в каких пластических операциях не нуждается, и порекомендовал разобраться в причинах появления подобных мыслей.

Спустя три года отношений пара поженилась. Их жизнь складывались отлично, до тех пор, пока у жены не началась депрессия. Несмотря на поддержку супруга, она вновь начала сомневаться в собственной красоте и вернулась к мысли об уменьшении груди.

Об операции женщина рассказала супругу только за неделю до даты хирургического вмешательства. Свою скрытность она объяснила тем, что не хотела, чтобы муж отговаривал ее от операции. В ответ он заявил, что любит ее, но желает обсудить эту ситуацию после восстановления.

Через время женщина заметила ладное, когда они занялись сексом в первый раз после операции.

«Обычно мы предпочитаем разные позы во время секса, но мне показалось, что в этот раз он предпочитал исключительно догги-стайл или позу обратной наездницы. Я поняла, что у нас проблемы, когда один раз обернулась и почувствовала, как он обмяк. Как только он увидел мою грудь, все кончилось», — поделилась пользовательница.
Женщина заявила супругу, что не позволит вести себя так, чтобы она «чувствовала себя уродливой» и что ему придется смириться с ее новой грудью. Мужчина ответил ей, что у всех поступков есть последствия. В итоге у пары начали конфликты, которые переросли в сон на разных кроватях.

«Все вышло совсем не так, как предполагалось. Я думала, что буду счастлива, но, честно говоря, я никогда не чувствовала себя хуже. У меня такое ощущение, что я взяла красивую часть себя и избавилась от нее, потому что мне казалось, что это сделает меня счастливой. (…) Я просто смотрю на свою грудь и плачу. Я вижу шрамы и думаю, какая я теперь маленькая», — посетовала она.
Она также добавила, что поняла, насколько конфликт серьезен, только когда увидела пост супруга на Reddit, в котором тот упомянул о разводе.

Чтобы вернуть его расположение, она даже задумалась об установке имплантов, но не уверена, что это сможет помочь.

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#конфликт
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#женщина
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#мужчина
#операции
#депрессия
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Глава минздрава Крыма объявил о возможной отставке из-за срыва поставок лекарств
Глава Минздрава Крыма допустил, что покинет пост из-за срыва поставок препаратов
24 апреля 2024, 01:08

Фото: istock / Anastasiia_Guseva

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский прокомментировал ситуацию с жалобами на якобы прекратившиеся поставки медикаментов в регион. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Как утверждает министр, в 2024 году для обеспечения граждан льготными препаратами была запланирована закупка около 1100 позиций. На сегодняшний день проведена закупка 955 наименований.

Скорупский добавил, что сейчас идёт приём 30 позиций лекарства в большом количестве, на что потребуется дополнительное время.

В то же время необходимо приобрести недостающие лекарства. По ним проведут процедуру закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года. Все списки опубликованы на сайте Минздрава Крыма. Скорупский принес извинения крымчанам за нарушение сроков поставки медикаментов, которые ожидались в начале года.

«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», – заявил министр.
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#крым
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#препараты
#поставки
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Turkish Airlines на русском объяснила, как россиянам долететь транзитом
Turkish Airlines перевела памятку на русский для транзитных пассажиров из РФ
24 апреля 2024, 00:57

Фото: istock / Sitikka

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку, которая разъясняет пассажирам правила въезда в страны Латинской Америки. Текст опубликован на официальном сайте авиаперевозчика.
В частности, в тексте сообщается про дополнительные меры проверки, применяемые к пассажирам, направляющимся в Мехико, Канкуну, Каракас, Гавану, Боготу, и Сан-Паулу.

К примеру, для въезда в Мексику пассажиру необходимо иметь электронную визу и билет в обратную сторону. Также на момент прибытия у туриста должен быть забронирован номер в гостинице на все время нахождения в стране.

До этого посольство РФ в Турции порекомендовало не летать с Turkish Airlines из-за частых недопусков на рейсы в страны Латинской Америки. В диппредставительстве назвали проблему серьезной и рекомендовали соотечественникам «взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании».

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#меры
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Жители Московской области с начала года получили по соцконтрактам 50 млн рублей
23 апреля 2024, 23:08

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Жителям Подмосковья с начала года выплатили по социальным контрактам порядка 50 млн рублей. Такими данными поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«С начала 2024 года в регионе заключили около 300 соцконтрактов, половина – на открытие собственного дела, когда выплата может составить 350 тыс. рублей. Всего в рамках этой меры поддержки уже выплатили почти 50 млн рублей», – привели в пресс-службе слова первого зампреда областного правительства Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, социальный контракт – это помощь в преодолении трудной жизненной ситуацию или в открытии собственного дела. Размер выплат по такому контракту составляет от 60 до 350 тыс. рублей и зависит от целей.

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#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
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В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей
23 апреля 2024, 22:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Дзержинский модернизируют систему теплоснабжения. На это может потребоваться около 820 млн рублей, заявили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Так, в 2024-2026 годах в муниципалитете запланирован капремонт участков теплосети от ТЭЦ-22 по ул. Энергетиков до Центральной бойлерной на ул. Академика Жукова. Также обсуждается вопрос капитального ремонта шести центральных тепловых пунктов.

Кроме того, в мае – июне 2024 года на тепловых сетях проведут гидравлические испытания, по результатам которых примут решение о включении дополнительных мероприятий по ремонту сетей в госпрограмму.
«После того, как закончится отопительный сезон, мы выполним гидравлические испытания на 310 км сетей региона. Участки, где выявят порывы, дополнительно включим в госпрограмму и начнём ремонт, чтобы следующий отопительный период пройти спокойно», – поделился планами вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Как напомнили в министерстве, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял беспрецедентное решение не дожидаться начала реализации федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, так как её перенесли на 2025 год, а сформировать региональную госпрограмму и немедленно начать её выполнение.

По словам Хромушина, работы со стартом реализации в этом году запланированы в 42 муниципалитетах. Задача – резко сократить износ коммунальной инфраструктуры, обеспечить правильное взаимодействие всех служб при ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов и не допускать перехода инцидента в аварийную ситуацию.

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#подмосковье
#московская область
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В подмосковных парках обустроили более 30 мест для пикников
23 апреля 2024, 22:15

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В парках Московской области подготовили 32 места для проведения пикников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«На территории области оборудовали 32 зоны пикниковые зоны. Из них 18 оснащены противопожарными мангалами, чтобы жители и гости региона могли провести время на природе, пожарить шашлыки. В 14 парках находятся пикниковые зоны без мангала», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
По его словам, все места для пикников оснащены урнами для мусора и информационными щитами с правилами использования данной локации.

Адресный перечень всех пикниковых зон в парках можно на сайте министерства.

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#московская область
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