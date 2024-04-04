В Киевской области задержали пастора-педофила за секс с 15-летней прихожанкой

Фото: iStock/Studio-Annika
В Киевской области полицейские задержали пастора, которого подозревают в половом контакте с 15-летней девочкой. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержан пастор церкви христиан веры евангельской пятидесятников "Ковчег" в городе Кагарлык Александр Невинница. Установлено, что он за денежное вознаграждение неоднократно вступал в половой контакт с пятнадцатилетней местной жительницей», — говорится в публикации.
Уточняется, что девочка являлась прихожанкой данной церкви.
Читайте также:
Женщина-пастор разочаровалась в церкви и решила стать порномоделью
Священник попытался «изгнать злых духов» из замужней прихожанки при помощи секса
Католический священник устроил гей-оргию с мужчиной по вызову
Элина Позднякова