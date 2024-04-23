Шесть человек и резиновый фаллос: полиция сорвала секс-вечеринку в подвале в Москве

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В центре Москвы в подвале жилого дома полиция обнаружила шесть человек и один резиновый фаллос, оказалось, что трое взрослых мужчин хотели устроить групповую секс-вечеринку с молоденькими девушками. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, на выходных компания мужчин и девушек проникли в подвал жилого дома в центре Москвы. Это заметил охранник и сразу вызвал полицейских. Прибывшие на место сотрудники взломали дверь в подвал и обнаружили там трёх мужчин в возрасте от 34 до 40 лет и трёх молоденьких девочек от 20 до 22 лет. Компанию дополнял один фаллоимитатор.
Всех шестерых отправили в ближайший полицейский участок. Участники сорванной секс-вечеринки признались, что не помнят, что именно делали с фаллосом, так как, по их словам, всё было как в тумане.
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Элина Позднякова