Политобозреватель Перла: Протесты в Германии не могут быть подавлены

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Политический обозреватель Андрей Перла заявил о том, что в европейских государствах уже формируются политсилы, которые выступают за отстаивания своих национальных интересов в противовес интересам глобалистским.
В пример он привёл Германию, где протесты фермеров, требующих нормальной жизни и работы, не могут быть подавлены просто так.
В то же время во Франции также озаботились проблемами в сфере фермерского хозяйства. Так, Член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины. Письмо со своими опасениями на этот счёт она направила в МИД страны.
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«Сейчас там происходят протесты фермеров, которые, кстати, ничего особенного не хотят. Они просто не хотят умирать от голода. И продолжать работать, выращивать хлеб, картошку, свиней и так далее, кормить немцев. Больше ничего не требуют. Но эти протесты не могут быть подавлены. Потому что этого даже политическая культура Германии не позволяет», — приводит «Царьград» слова Перлы.
«Французское птицеводство находится под угрозой из-за массового импорта украинского мяса птицы», — приводит RT слова Пари.Ранее сообщалось, что в Подмосковье в прошедшем году в рамках проекта «Агростартап» было предоставлено 11 грантов на 53,2 млн рублей.
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Мелисса Тимофеева