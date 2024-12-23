Против экс-главы Сочи Копайгородского завели новое уголовное дело

Фото: iStock/ Oksana Kalinina
Против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского завели новое уголовное дело, передало МВД России.
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский в ноябре 2023 года через свою жену Янину получил от бизнесмена взятку, которая составила 43 миллиона рублей.
«Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством», — обратили внимание представители Министерства внутренних дел.
Взамен на деньги бывший мэр Сочи должен был оказать покровительство предпринимателю и обеспечить благоприятные условия для развития его бизнеса
Сейчас сотрудники Следственного департамента МВД России продолжают расследовать уголовные дела по признакам преступлений, которые предусмотрены статьями 160, 290 и 291.1 УК РФ.
Читайте также:
В Новосибирской области следователи завели дело в отношении сотрудников Минпромторга
Депутата облдумы Сахалина извинился за устроенный в самолете скандал
В США дочь мэра отправится в колонию за совращение школьника
Ольга Енгалычева