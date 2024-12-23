Депутата облдумы Сахалина извинился за устроенный в самолете скандал

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Депутата Сахалинской областной думы Александра Понажева сняли с авиарейса за скандал, после чего в своем Telegram-канале он записал видеообращение с извинениями.
Ранее в сети появилось видео, где Понажев громко возмущается условиями полета. На кадрах депутат заявил, что может позволить себе летать бизнес-классом, однако хочет летать вместе с народом. В то же время он заявил, что «не хочет лететь ни с кем».
Позже он опубликовал видео с извинениями.
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Позже он опубликовал видео с извинениями.
«Я вел себя некрасиво и неподобающе. Так не может вести себя человек, а тем более депутат. Хочу принести искренние извинения за свое поведение, которое было вызвано эмоциональной усталостью из-за командировки. Целиком и полностью признаю свою вину», — сказал Понажев.
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Элина Позднякова