В Новосибирской области следователи завели дело в отношении сотрудников Минпромторга

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В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело против сотрудников Минпромторга региона из-за нарушений при государственных закупках. Об этом РИА Новости рассказали в прокуратуре области.
В отношении начальника отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства Юрии Воробьеве и главы управления экономики и финансов ведомства Наталье Зыряновой завели дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации («Превышение должностных полномочий»).
Следствие полагает, что должностные лица предоставили конфиденциальные данные о будущих закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.
Против неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следователи обнаружили, что в рамках исполнения государственных контрактов чиновники совершили аферу на сумму не менее 150 миллионов рублей.
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Следствие полагает, что должностные лица предоставили конфиденциальные данные о будущих закупках, существенных условиях государственных контрактов, их предмете, цене и сроках.
Против неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Следователи обнаружили, что в рамках исполнения государственных контрактов чиновники совершили аферу на сумму не менее 150 миллионов рублей.
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Ольга Енгалычева