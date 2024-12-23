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В США дочь мэра отправится в колонию за совращение школьника

Фото: iStock/S_Chum

Фото: iStock/S_Chum

В США дочь мэра города Веллстон, штат Оклахома, отправится на четыре года в колонию за совращение 15-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Mail.


Как оказалось, 28-летняя Эмма Дилейни Хэнкок работала учительницей в местной школе. На протяжении нескольких месяцев она домогалась до своего 15-летнего ученика. В частности она отправляла ему свои обнаженные фотографии, показывала порнографические материалы, намерено трогала и рассматривала тело подростка для получения сексуального удовольствия.

Хэнкок является дочерью мэра Веллстона, а также женой начальника полиции города. Сама обвиняемая свою вину не признала. Единственное в чем она созналась, в том что дала школьнику электронную сигарету. Суд признал ее виновной и теперь Хэнкок будет отбывать наказание в колонии.

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#суд
#домогательства
#сша
В Петербурге после столкновения автомобиль сбил шесть пешеходов
23 декабря 2024, 01:22

Фото: iStock/Anton Novikov

В Санкт-Петербурге после столкновения автомобилей машина сбила шесть пешеходов. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.
«В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 6 человек, в том числе 13-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщает ведомство.

Как оказалось, 50-летняя женщина за рулем Opel не уступила дорогу встречному автомобилю Geely при повороте налево. В результате этого произошло столкновение, после чего Geely отбросило в людей, стоявших возле пешеходного перехода. Водитель Geely скрылся с места ДТП. Правоохранительные органы ведут поиски машины.

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RT: причиной высадки пассажиров в Пулково стало сообщение о лжеминировании
23 декабря 2024, 01:00

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Причиной массовой высадки пассажиров из самолетов в петербургском аэропорту Пулково стало сообщение о лжеминировании. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.
«Более десяти рейсов задержали в петербургском Пулково. Проводилась проверка из-за сообщения о лжеминировании», — говорится в сообщении.

Как отметил источник издания, сейчас в аэропорту усилили меры безопасности для нормализации обстановки.

Ранее «Радио 1» сообщало о массовой высадке пассажиров из самолетов в аэропорту Пулково. В результате происшествия было задержано минимум 11 рейсов.

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#происшествия
#санкт-петербург
#аэропорт
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В аэропорту Петербурга пассажиров массово высаживают с самолетов
23 декабря 2024, 00:02

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пассажиров массово высаживают с самолетов. Этим поделился telegram-канал «Mash на Мойке».
«В Пулково пассажиров массово высаживают из самолётов прямо сейчас — задержаны минимум 11 рейсов», — говорится в сообщении.

Подписчики канала рассказывают об огромных очередях из аэропорта. О причинах пока неизвестно. В издании указывают, что от сотни людей на борту потребовали выйти из самолетов перед самым взлетом без объяснения причины.

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#аэропорт
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В массовом ДТП с пожарной машиной и автобусом в Москве пострадали 17 человек
22 декабря 2024, 23:51

Фото: iStock/conejota

В результате массового ДТП в Москве пострадало 17 человек. Об этом поделились «Известия» со ссылкой на источник.
«Число пострадавших в ДТП с автобусом и пожарной машиной на юго-востоке Москвы увеличилось до 17, в том числе пострадал ребенок», — говорится в сообщении.

В медицинские учреждения было госпитализировано 15 человек. Среди них есть ребенок и два сотрудника МЧС. Двое пострадавших получили амбулаторное лечение.

Массовое ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве случилось 22 декабря вечером. Как оказалось, на перекрестке улиц Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель пожарной машины проехал на красный свет и врезался в автобус и еще три автомобиля, которые ждали зеленый сигнал светофора.

Место аварии оцеплено. Рядом с автобусом лежат несколько крупных деревьев, снесенных при столкновении.

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#мчс
#автомобиль
#аварии
#машины
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Петербурженке суд назначил домашний арест по делу о поджоге автомобиля МВД
22 декабря 2024, 22:43

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд назначил домашний арест петербурженке, подозреваемой в поджоге служебного полицейского автомобиля. Как сообщили в объединенной судебной пресс-службе Северной столицы, фигурантка несовершеннолетняя, под домашним арестом она проведет ближайшие пару месяцев.
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав домашний арест по 20.02.2025», — гласит сообщение пресс-службы.
По ее информации, девушка подожгла служебную машину, думая, что делает это «по поручению специальных служб РФ». Ее задержали на следующий день, обвинение не предъявляли, добавили в пресс-службе судов.

Перед этим сообщалось, что попыталась сделать учительница во Владимирской области.

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Поезда Люблинско-Дмитровской линии московского метро курсируют в штатном режиме
22 декабря 2024, 20:54

Фото: istockphoto/hank5

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена введено в график, проинформировали в пресс-службе столичного дептранса.
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике», — гласит сообщение.
Ранее стало известно, что интервалы увеличились на южном участке ветки из-за человека на путях.

Перед этим сообщалось, что члены экипажа с пассажиром самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, поделились подробностями выживания в горах. Они рассказали, что растягивали еду на ближайшие двое суток, а спали в специально выкопанной яме под самолетным крылом.

В настоящий момент следователи разбираются в причинах произошедшего, возбуждено уголовное дело.

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#москва
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Члены экипажа пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 раскрыли детали выживания
22 декабря 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Vladimir Volovodov

Два члена экипажа и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 выжили за счет небольших запасов пищи, которые получилось растянуть на пару суток. Об этом пишут журналисты «Известий».
Уточняется, что люди старались не покидать самолет из-за погодных условий, а для сна выкопали яму под крылом воздушного судна.

О пропаже самолета сообщили в четверг, 19 декабря. Уточнялось, что на борту коммерческий груз на 800 килограммов. В тот же день Следком начал доследственную проверку. К предполагаемому месту совершения аварийной посадки выдвинулись спасатели.

Позже для людей организовали вертолет, отправив их из района горы Тундровой в населенный пункт Мильково. Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил использования воздушного транспорта.

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#мир
#россия
#камчатка
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Школьная учительница пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области
SHOT: Учительница пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области
22 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/Botina Inna

Школьная учительница английского пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району и бросила коктейль Молотова, её задержали на месте. Злоумышленница призналась, что её обманули украинские телефонные мошенники.




По ее словам, сначала они выманили у неё 1,5 млн рублей для перевода «на безопасные счета», а затем предложили всё вернуть, если она совершит поджог. Правоохранители самостоятельно потушили возгорание. Никто не пострадал.

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#возгорание
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Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом
В Сбере объяснили, как мошенники убеждают людей поджигать банки
22 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/Diy13

Накануне новогодних праздников в России на 30% участились случаи нападений с поджогами, которые спровоцированы действиями телефонных мошенников. Об этом информирует пресс-служба Сбера.
Мошенники связываются с потенциальными жертвами, у которых ранее уже были похищены деньги, и обещают вернуть их, если те будут выполнять противоправные действия. При этом преступники убеждают граждан, что таким способом они помогут задержать самих мошенников.

Зачастую злоумышленники требуют вести видеозапись процесса преступления. В пресс-службе Сбера напомнили, что действия исполнителя могут быть расценены по ст. 205 УК РФ «Террористический акт», что влечет за собой наказание сроком до 15 лет тюремного заключения.

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