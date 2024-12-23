В США дочь мэра отправится в колонию за совращение школьника

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В США дочь мэра города Веллстон, штат Оклахома, отправится на четыре года в колонию за совращение 15-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Mail.
Как оказалось, 28-летняя Эмма Дилейни Хэнкок работала учительницей в местной школе. На протяжении нескольких месяцев она домогалась до своего 15-летнего ученика. В частности она отправляла ему свои обнаженные фотографии, показывала порнографические материалы, намерено трогала и рассматривала тело подростка для получения сексуального удовольствия.
Хэнкок является дочерью мэра Веллстона, а также женой начальника полиции города. Сама обвиняемая свою вину не признала. Единственное в чем она созналась, в том что дала школьнику электронную сигарету. Суд признал ее виновной и теперь Хэнкок будет отбывать наказание в колонии.
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Иван Мусатов