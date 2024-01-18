SHOT: Беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

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Украинский беспилотник пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 18 января российские системы ПВО отразили атаки беспилотников над Ленинградской и Московской областями.
По информации SHOT, обломки дрона ВСУ обнаружили на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал».
Предварительно, сбитый беспилотник был самолётного типа и нёс на себе около трёх килограммов взрывчатки. К тому же, размах крыльев устройства достигал шести метров.
Отмечается, что в результате атаки порт не получил никаких повреждений, пострадавших также нет.
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По информации SHOT, обломки дрона ВСУ обнаружили на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал».
Отмечается, что в результате атаки порт не получил никаких повреждений, пострадавших также нет.
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Евгения Парфентьева