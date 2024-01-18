Минздрав: Умер ребёнок, пострадавший при взрыве газа в Махачкале

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Скончался один из детей, пострадавших при взрыве газа в частном доме Махачкалы, об этом сообщили в Минздраве Дагестана.
18 января в частном доме на улице Газопроводная в Махачкале произошёл взрыв бытового газа. Двое взрослых и трое детей получили ожоги 95-100 процентов тела.
Как отметили в ведомстве, прямо сейчас врачи борются за жизни родителей и двоих детей, пострадавших при взрыве газа.
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«Семья из пяти человек — родители и трое детей — получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений несовместимых с жизнью один из детей скончался», — прокомментировали ситуацию в Минздраве РД.
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Евгения Парфентьева