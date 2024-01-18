В Балашихе школьница метнула нож в грудь девятилетнего брата

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В Балашихе одиннадцатилетняя девочка разозлилась на младшего брата и метнула в него ножом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл на улице Авиарембаза в подмосковной Балашихе. Одиннадцатилетней девочке сказали накормить девятилетнего брата. Мальчик начал капризничать и перевернул тарелку с супом.
Школьница разозлилась и начала ругать брата, а тот стал кричать на неё в ответ. Разгневанная сестра схватила нож, которым в этот момент резала хлеб, и метнула его в мальчика. Лезвие вошло прямо в грудь ребёнка.
Испугавшись, девочка начала звать соседей и звонить в скорую. Школьнику провели экстренную операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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Школьница разозлилась и начала ругать брата, а тот стал кричать на неё в ответ. Разгневанная сестра схватила нож, которым в этот момент резала хлеб, и метнула его в мальчика. Лезвие вошло прямо в грудь ребёнка.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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Евгения Парфентьева