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СК возбудил уголовное дело после призывов студентов МФЮА «резать русню»

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

УправлениеСледственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело в отношении студентов МФЮА за видеозапись с призывами «резать русню». Об этом сообщается в Telegram-канале центрального офиса ведомства.
Ведомство сообщило, что в учебном заведении столицы в социальных сетях было распространено видео, на котором молодые люди с иностранными флагами выкрикивают «противоправные лозунги». Расследованием руководит председатель СК России Александр Бастрыкин.

В комментариях мнения относительно перевода обращения молодых людей разделились. Некоторые пользователи считают, что студенты говорят «Режь русню, Азербайджан», а другие — «Да здравствует Азербайджан».



9 мая, после того как вооруженный ученик напал на одноклассника школы в Иркутске, следователи возбудили уголовное дело по двум пунктам обвинения.

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#следственный комитет
#расследование
#призыв
#иркутская область
Два БПЛА сбили в российском регионе
Минобороны РФ: ПВО сбили два БПЛА в Орловской области
17 ноября 2024, 00:23

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Орловской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«С 21:40 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что беспилотники были сбиты дежурной системой противовоздушной обороны.

Ранее система ПВО сбила пять БПЛА за полчаса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.


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#сво
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В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
16 ноября 2024, 23:30

Фото: istockphoto/RamonCast

Мирные жители погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Великие Копани в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, передает ТАСС.
«В результате обстрела жилого сектора села Великие Копани погиб мужчина 1978 года рождения», – заявил он.

Ранее стало известно, что критические объекты инфраструктуры были повреждены в результате ракетного удара по части Херсонской области, оккупированной украинскими войсками. Глава местного областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин рассказал об ущербе, нанесенном газораспределительной станции.

Кроме того, ранее сообщалось, что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на территории Херсонской области стоили элитному спецназу потерь.

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#херсонская область
#обстрел
#всу
#жители
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Роспотребнадзор проверяет информацию о консервах с паразитами в торговых сетях
16 ноября 2024, 22:16

Фото: iStock/digicomphoto

Московское управление Роспотребнадзора начало проверку появившейся в сети предварительной информации о рыбных консервах с личинками паразитов в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси». Об этом само ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
«Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о рыбных консервах с наличием личинок паразитов в сетевых организациях торговли «Пятерочка» и «Дикси», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в одних из консерв, взятых на анализ, не обнаружили живых личинок паразита, однако нашли мертвых личинок нематод из рода Anisakis. После этого результаты исследования отправили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» для всесторонней и объективной оценки.

На данный момент инспекторы проверили по пять супермаркетов каждой организации, отмечает ведомство, но рыбные консервы производства ООО «Дефриз», о которых говорилось в жалобах, в продаже не были найдены.

Столичный надзорный орган запросил пояснения от обеих торговых сетей, а также отправили информацию о консервах «Дифрих» в приморский Роспотребнадзор.

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#роспотребнадзор
#консервы
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#контроль
#специалисты
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Синьхуа: нападение с ножом на училище в КНР унесло жизни восьми человек
16 ноября 2024, 21:09

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

Жизни восьми человек унесло нападение вооруженного ножом мужчины на училище в Цзянсу в Китае. Об этом пишет Синьхуа, ссылаясь на правоохранителей.
«Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище в Исине, провинция Цзянсу на востоке Китая», — сказано в публикации.
Обстоятельства трагедии и мотивы нападавшего выясняются.

Перед этим сообщалось, что московские следователи проверят достоверность информации о том, что в МФЮА якобы прошел митинг с экстремистскими лозунгами. Поводом возбудить уголовное дело стала распространившаяся по сети видеозапись. В академии сейчас идет внутренняя проверка.

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#мир
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#нападение
#оружие
#смерть
#новости
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СК открыл дело на фоне сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА
16 ноября 2024, 20:52

Фото: istockphoto/blinow61

В СК проверят достоверность данных о митинге с экстремистскими призывами разжечь межнациональную рознь, якобы прошедшем в МФЮА, проинформировало ведомство в Telegram. Уточняется, что уголовное дело уже открыто.
«С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также подлинности размещенной в сети интернет видеозаписи и озвученных высказываний следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В рамках уголовного дела назначены необходимые исследования», — добавили в СК.

В сети распространилась видеозапись, где лица, держащие азербайджанские флаги, выкрикивают экстремистские лозунги, передвигаясь якобы по территории юридической академии.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения, митинг с экстремистскими высказываниями прошел за территорией вуза, но в нем все равно идет внутренняя проверка, поскольку на митинге использовали флаг МФЮА. Академия сотрудничает с правоохранителями.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе разбирательства.

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#мир
#россия
#следственный комитет
#уголовное дело
#экстремизм
#новости
#криминал
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Смерть премьера Мариинского театра Шклярова не носит криминального характера
16 ноября 2024, 19:52

Фото: iStock/Bogdan Lazar

Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста РФ Владимира Шклярова не носит криминального характера. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. Собеседник подчеркнул, что Шкляров умер естественной смертью.
«Он умер естественной смертью, это не криминал», — пояснил он.
Других подробностей случившегося источник не привел.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что Владимир Шкляров якобы погиб в результате падения с пятого этажа. Издание заявляло, что мужчина сегодня ночью вышел на балкон покурить, а затем, потеряв равновесие, упал вниз.

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#криминал
#мужчина
#смерть
#театр
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Всех заложников в Исси-ле-Мулино под Парижем освободили из ресторана
16 ноября 2024, 18:18

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Всех заложников в парижском пригороде Исси-ле-Мулино освободили из ресторана, передает телеканал BFM TV. Уточняется, что злоумышленника задержали.
Перед этим журналисты BFM TV, ссылаясь на полицейских, информировали, что захвативший посетителей в заложники — наркоман.

По данным источников, правоохранители знают его. Это подтвердила и мать задержанного. По информации полицейских, злоумышленник является сыном хозяина заведения, где произошло ЧП.

Известно, что фигурант выразил намерение закончить жизнь самоубийством. Мотивы злоумышленника сейчас выясняют.

Исси-ле-Мулино — юго-западный пригород Парижа. Заведение, где произошел захват заложников, расположено в десятках километров от кольцевой дороги, которая окружает город.

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#мир
#франция
#париж
#заложники
#рестораны
#новости
#криминал
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Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом
BFMTV: захвативший заложников в ресторане в пригороде Парижа оказался наркоманом
16 ноября 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/ru/Dmitrii Balabanov

Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, является наркоманом. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую полицию.
Согласно информации источника, подозреваемый известен правоохранительными органам. Эту информацию подтвердила и мать человека, который захватил заложников в ресторане.

По данным парижской полиции, захват заложников осуществил сын хозяина ресторана. Уточняется, что он также выразил намерение покончить с собой.

Напомним, 16 ноября стало известно, что мужчина захватил заложников в ресторане в пригороде Парижа. На место происшествия направили сотрудников полиции и пожарных. Мотивы мужчины на данный момент неизвестны.

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#наркотики
#заложники
#франция
#полиция
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Число отравившихся в школе Новочебоксарска превысило 200 человек
Число пострадавших от отравления в школьной столовой Чувашии выросло до 205
16 ноября 2024, 17:35

Фото: iStock/sudok1

Число пострадавших от отравления после обеда в школьной столовой Новочебоксарска достигло 205 человек. Об этом сообщает Минздрав Чувашии в своем телеграм-канале. Количество госпитализированных, как отмечается, остается прежним — в больнице лежат шесть человек.
«Количество госпитализированных детей остается прежним — 6 пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Чувашии нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска — у заболевших выявили РНК норовируса. При этом в пищеблоке учебного заведения обнаружили ряд санитарных нарушений.

Прокуратура Чувашии сообщала, что после получения информации о массовом отравлении из школы попытались вывезти просрочку из столовой, однако прокурор сумел остановить их.

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#роспотребнадзор
#школы
#прокуратура
#лечение
#отравление
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