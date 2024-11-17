СК возбудил уголовное дело после призывов студентов МФЮА «резать русню»

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УправлениеСледственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело в отношении студентов МФЮА за видеозапись с призывами «резать русню». Об этом сообщается в Telegram-канале центрального офиса ведомства.
Ведомство сообщило, что в учебном заведении столицы в социальных сетях было распространено видео, на котором молодые люди с иностранными флагами выкрикивают «противоправные лозунги». Расследованием руководит председатель СК России Александр Бастрыкин.
В комментариях мнения относительно перевода обращения молодых людей разделились. Некоторые пользователи считают, что студенты говорят «Режь русню, Азербайджан», а другие — «Да здравствует Азербайджан».
9 мая, после того как вооруженный ученик напал на одноклассника школы в Иркутске, следователи возбудили уголовное дело по двум пунктам обвинения.
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В комментариях мнения относительно перевода обращения молодых людей разделились. Некоторые пользователи считают, что студенты говорят «Режь русню, Азербайджан», а другие — «Да здравствует Азербайджан».
9 мая, после того как вооруженный ученик напал на одноклассника школы в Иркутске, следователи возбудили уголовное дело по двум пунктам обвинения.
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Александр Климов