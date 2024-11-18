В Калужской области задержали россиянина, готовившего бомбы для терактов

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В Калужской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб изготавливал взрывные устройства для проведения терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали россиянина в октябре 2023. По их заданию мужчина создал лабораторию в своем загородном доме, где производил взрывчатые вещества. Далее он передавал СВУ другим людям для совершения терактов в Белгороде и Брянске во время президентских выборов в России в марте 2024 года. Кроме того, изготовленные им бомбы должны были использоваться для подрыва газораспределительной подстанции в Туле. Тогда теракты удалось предотвратить.
При обыске у россиянина изъяли готовое СВУ общей массой 4,8 килограмма, а также патроны и оружие, а также телефон по которому он связывался с украинскими спецслужбами.
По данному факту следственное подразделение УФСБ России по Калужской области возбудило уголовное дело.
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