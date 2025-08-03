03 августа 2025, 12:29

Александр Невзоров** (Фото: Instagram*@ lydianevzorova)

Репортёр, телеведущий, режиссёр, сценарист и продюсер документальных фильмов, а также депутат Государственной думы Российской Федерации I, II, III и IV созывов (1993—2007), а ныне иноагент, террорист и экстремист Александр Невзоров** полностью потерял остатки былой роскоши в России. О том, как сейчас живет бывший ведущий программы «600 секунд», читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Бегство из России и гражданство Украины Прощай имущество в России Как сейчас живет Невзоров**



Биография

Бегство из России и гражданство Украины

Александр Невзоров** (Фото: Instagram*@ lydianevzorova)



Прощай имущество в России

Александр и Лидия Невзоровы** (Фото: Instagram*@ lydianevzorova)



Как сейчас живет Невзоров**