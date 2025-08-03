Шизофренический бред с элементами мании величия: Александр Невзоров** сбежал в Европу и там окончательно потерял разум
Репортёр, телеведущий, режиссёр, сценарист и продюсер документальных фильмов, а также депутат Государственной думы Российской Федерации I, II, III и IV созывов (1993—2007), а ныне иноагент, террорист и экстремист Александр Невзоров** полностью потерял остатки былой роскоши в России. О том, как сейчас живет бывший ведущий программы «600 секунд», читайте в материале «Радио 1».
Биография
Александр Невзоров** родился 3 августа 1958 года в Ленинграде. После школы с углублённым изучением французского языка он поступил на филфак ЛГУ, но не окончил его, как и Московскую духовную семинарию, откуда был отчислен. В молодости будущий журналист сменил множество профессий — от санитара до каскадёра и церковного певчего.
Его медийная карьера началась в 1983 году на Ленинградском телевидении, но настоящую славу принесла созданная в 1987 году программа «600 секунд». Жёсткие и провокационные репортажи сделали Невзорова** одним из самых узнаваемых журналистов позднего СССР. В 1990-х он освещал военные конфликты в Чечне, Приднестровье и Нагорном Карабахе.
Параллельно с журналистикой Невзоров** занимался политикой, четырежды избираясь в Госдуму (1993-2007). В последние годы он известен как режиссёр документальных фильмов и ведущий программ на различных телеканалах.
Бегство из России и гражданство Украины
Александр Невзоров** покинул Россию в марте 2022 года сразу после начала СВО. Журналист раскритиковал действия российского правительства и начал делать заявления, которые в итоге и привели его к статусу иноагента. Уже 22 марта 2022 года против него возбудили уголовное дело по статье о «распространении ложной информации» о российской армии, что грозило до 15 лет заключения.
Первоначально Невзоров** с женой Лидией** перебрались в Израиль, о чём она сообщила в соцсетях. Позже пара поселилась в Италии, а в 2023 году Невзоров** провёл серию публичных лекций в Лондоне, где резко критиковал действия российского лидера. Поворотным моментом стало 3 июня 2022 года, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Невзорову** и его жене украинского гражданства «за выдающиеся заслуги перед Украиной». Сам журналист подтвердил это в своём Telegram-канале, заявив, что теперь может «законно бороться против российской агрессии».
В настоящее время Невзоров**, вероятно, продолжает жить в Европе. Он ведёт активную медийную деятельность через YouTube-канал и другие интернет-ресурсы, где активно критикует действия российских властей. В 2025 году он и его жена были внесены в российский список террористов и экстремистов, а в 2023 году Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова** к 8 годам колонии. Журналист назвал приговор «абсурдом», заявив, что не признаёт его законным.
Прощай имущество в России
После эмиграции и признания экстремистом Александр Невзоров** лишился значительной части своего имущества в России. По решению судов в пользу государства были конфискованы три земельных участка в престижном посёлке Лисий Нос (общей площадью 12 соток), жилой дом площадью 344,6 м² в том же районе (несмотря на попытку продажи через мать жены в 2023 году) и квартира тещи в Санкт-Петербурге на улице Ленина (арестована в 2024 году).
Кроме того, бизнес-активы и денежные средства на российских счетах экстремистского объединения также были арестованы. Так, 25% акций в строительной компании жены «Питер-Технопроект — Новые ресурсы» перешли в пользу государства, и сменилось руководство рекламной компанией «Метроном» (монополист рекламы в петербургском метро).
Несмотря на попытки сохранить активы через переоформление на родственников (включая пентхаус в Петербурге площадью 177 м² стоимостью 45,5 млн рублей и московскую квартиру), суды признали эти сделки мнимыми. Особенно показательной стала история с роскошным пентхаусом, который использовался как студия для съёмок, даже после нескольких переоформлений так и не был продан из-за юридических рисков.
К 2025 году Невзоров**, по сути, потерял все значимые активы в России. Сам он заявляет, что «остатки роскоши» его не интересуют, а связи с Россией полностью разорваны.
Как сейчас живет Невзоров**
Александр Невзоров** в настоящее время ведет активную жизнь политического эмигранта. Бывший телеведущий полностью посвятил себя борьбе против России через медиа и публичные выступления. Он регулярно выпускает аналитические материалы с резкой критикой российской власти. Дополнительный доход приносят лекции для русскоязычной диаспоры в Европе и США. В 2024 году его выступление в Нью-Йорке вызвало широкий резонанс благодаря эмоциональным проукраинским лозунгам.
Финансовое положение Невзорова** существенно ухудшилось после конфискации его российского имущества, но его украинские покровители не дают ему голодать в Европе. Для горе-правителей всегда были в цене безумные фанатики, кем и является Невзоров**. В последние годы он прославился серией скандальных заявлений, которые многие эксперты называют «шизофреническим бредом».
Особое внимание привлекают его радикальные взгляды на русскую культуру и историю. Невзоров** называет пушкинские стихи «дегенеративной казенщиной», утверждает, что космическая программа СССР была основана на украденных нацистских технологиях, а современную Россию характеризует как «страну орков». Эти заявления, по мнению ряда экспертов, демонстрируют признаки параноидально-маниакального расстройства.
Факт психиатрического обследования Невзорова** в 1975 году добавляет масла в огонь. Тогда молодого человека направили на экспертизу после нескольких демонстративных суицидальных попыток и жалоб на галлюцинации. Хотя диагноз «шизофрения» не был официально подтвержден, многие отмечают неестественную истеричность его поведения еще в годы работы на телевидении.
После 2022 года риторика Невзорова** достигла крайней степени радикальности. Он полностью отрицает ценность русской культуры, называет соотечественников «питекантропами», а свое украинское гражданство именует «высшим орденом». Психологи видят в этом симптомы декомпенсации личности и мании величия. Парадокс заключается в том, что его, казалось бы, бредовые идеи находят отклик у европейской аудитории и даже цитируются как аналитика.