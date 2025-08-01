Глава ФПБК Бородин призвал лишить Макаревича* гражданства после оскорблений в адрес Пахмутовой
Глава ФПБК Бородин призвал лишить гражданства Макаревича* после слов о Пахмутовой
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с резким заявлением в адрес музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*. Он призвал лишить артиста российского гражданства за «оскорбительные высказывания» в адрес народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой.
Политик добавил, что выступит с инициативой о запрете въезда музыканта на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет, подчеркнув, что подобные действия должны иметь «жёсткую правовую и общественную реакцию».
«Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно, позволяет себе унижать Александру Пахмутову — символ нашей музыкальной культуры и достоинства. Таким людям не место в России», — приводит слова Бородина Газета.Ru.Поводом для возмущения главы ФПБК стали высказывания Макаревича в адрес Пахмутовой, которые, по мнению Бородина, носили оскорбительный и пренебрежительный характер. О конкретных цитатах, вызвавших скандал, СМИ не сообщают.