Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей-иноагента Татьяны Лазаревой*

03 августа 2025, 06:50

Татьяна Лазарева* (Фото: Instagram** @lazarevatut)

Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил РИА Новости адвокат звезды Леонид Соловьев.





Постановление Пресненского суда Москвы о двухмесячном заочном аресте Лазаревой* было вынесено в середине июля. Однако защита обжаловала это решение.



Мосгорсуд установил процессуальное нарушение: суд первой инстанции не проверил факт объявления телеведущей в международный розыск по данному делу. Согласно судебным материалам, Лазарева* числится только в федеральном розыске.



Татьяна Лазарева* (Фото: Instagram** @lazarevatut)



«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — пояснил РИА Новости адвокат Лазаревой*.

