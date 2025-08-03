Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей-иноагента Татьяны Лазаревой*
Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил РИА Новости адвокат звезды Леонид Соловьев.
Постановление Пресненского суда Москвы о двухмесячном заочном аресте Лазаревой* было вынесено в середине июля. Однако защита обжаловала это решение.
Мосгорсуд установил процессуальное нарушение: суд первой инстанции не проверил факт объявления телеведущей в международный розыск по данному делу. Согласно судебным материалам, Лазарева* числится только в федеральном розыске.
«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — пояснил РИА Новости адвокат Лазаревой*.Напомним, что Лазарева* уехала из России, осудив спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. Сейчас она проживает в Испании. При этом недавно телеведущая подтвердила в личном блоге искренность своих прошлых слов о том, как ее радуют атаки БПЛА ВСУ по российским городам. Именно за такие высказывания она была ранее заочно приговорена в РФ к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма.
*Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России