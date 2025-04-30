Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело в России

Дмитрий Быков (фото: Instagram** @dmi_bykov)
В отношении писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении недостоверных сведений о российской армии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Отмечается, что писателя подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частями статей УК РФ о публичном распространении фейков о деятельности ВС РФ, а также об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
В настоящее время также рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск.
Напомним, что Минюст РФ включил Быкова* в реестр иноагентов в июле 2022 года. В настоящее время он проживает в США.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
В настоящее время также рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск.
Напомним, что Минюст РФ включил Быкова* в реестр иноагентов в июле 2022 года. В настоящее время он проживает в США.
Читайте также:
«Надеюсь, навеки»: живущий в США писатель Дмитрий Быков* назвал условие для возвращения в Россию
ФНС заблокировала счета писателя-иноагента Быкова*
«Какая тебе Россия, Иуда?»: Дмитрий Быков* хочет вернуться на родину. Примут ли его?
*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова