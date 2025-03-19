Против Юрия Дудя* и Семена Слепакова** могут возбудить уголовное дело

Семен Слепаков** и Юрий Дудь* (фото: Instagram*** / @yurydud и @slepakovsemyon)
На журналиста Юрия Дудя* и музыканта Семена Слепакова** составлены новые протоколы о нарушении закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации канала, им может грозить уголовное преследование по статье 330.1 УК РФ, которая предусматривает возбуждение дела после двух вступивших в силу штрафов за нарушения закона об иноагентах.
Оба проживают за пределами России с 2022 года. Минюст внес Дудя* в реестр иноагентов 15 апреля 2022 года, а Слепакова** — в апреле 2023-го.
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Оба проживают за пределами России с 2022 года. Минюст внес Дудя* в реестр иноагентов 15 апреля 2022 года, а Слепакова** — в апреле 2023-го.
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**признан Минюстом РФ иноагентом
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Дайана Хусинова