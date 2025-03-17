«Я рад вернуться домой»: Павел Дуров вышел на связь после того, как уехал из Франции

Павел Дуров (фото: Telegram @durov)
Павел Дуров более полугода находился в вынужденном заточении во Франции. 40-летний бизнесмен покинул страну сразу же, как только получил разрешение на это.
Создатель мессенджера Telegram находится под следствием во Франции. Ему запрещали покидать страну, однако в конце прошлой неделе судья снял эти ограничения. В субботу Дуров прилетел в Дубай, где базируется его компания.
Напомним, что помимо гражданства России и Франции, Дуров имеет паспорт Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
В понедельник бизнесмен вышел на связь и подтвердил, что покинул Францию.
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Напомним, что помимо гражданства России и Франции, Дуров имеет паспорт Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
В понедельник бизнесмен вышел на связь и подтвердил, что покинул Францию.
«Я вернулся в Дубай после того, как провёл несколько месяцев во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но я рад вернуться домой. Я хочу поблагодарить следственных судей за то, что они позволили этому случиться, а также моих юристов», – подчеркнул Дуров.Также создатель популярного мессенджера выразил благодарность поклонникам, которые поддерживали его на протяжении всего времени заключения.
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Анастасия Чинкова