Против журналистки-иноагента возбудили уголовное дело

13 апреля 2026, 09:45

СК возбудил уголовное дело против журналистки Марианны Беленькой*

В отношении бывшего корреспондента газеты «Коммерсантъ» Марианны Беленькой* возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России в своем телеграм-канале.





Журналистке вменяют вторую часть статьи 330.1 УК: «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». По версии следствия, Беленькая* не направила в уполномоченный орган требуемую информацию.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — передает ведомство.