Против журналистки-иноагента возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело против журналистки Марианны Беленькой*
В отношении бывшего корреспондента газеты «Коммерсантъ» Марианны Беленькой* возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России в своем телеграм-канале.
Журналистке вменяют вторую часть статьи 330.1 УК: «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». По версии следствия, Беленькая* не направила в уполномоченный орган требуемую информацию.
«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — передает ведомство.В настоящее время журналистка находится за пределами России. Следствие также рассматривает возможность объявления ее в розыск.