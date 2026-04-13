Россиянка с сообщниками занимала деньги пенсионерам и отбирала у них квартиры
В Приморье возбудили уголовное дело против 38-летней жительницы Владивостока. Управление МВД по региону сообщает, что женщина вместе с сообщниками обманывала пенсионеров и людей в трудной жизненной ситуации.
Злоумышленники размещали в интернете объявления о займах на выгодных условиях. Однако при заключении сделки пострадавшие подписывали договор купли-продажи недвижимости. После этого им выдавали сумму меньше, чем указывали в документах.
В полиции уточнили, что затем аферисты через суд добивались перехода права собственности на квартиры и лишали людей единственного жилья. Всего организованная группа заработала на этой схеме 12 миллионов рублей.
Следователи объединили несколько дел в одно производство. На текущий момент суд отправил фигурантку под арест. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства каждого эпизода и проверяют, нет ли других потерпевших.
