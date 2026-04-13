В Дагестане в селе Шайтли сошла лавина и накрыла женщину с ребёнком
В селе Шайтли в Дагестане сошла лавина. Снежная масса накрыла несколько жилых домов. Как сообщает Telegram-канал Baza, под снегом оказались люди.
На место происшествия немедленно выехали спасатели МЧС. Местные жители помогают разбирать завалы. Несколько человек они уже извлекли из-под снега самостоятельно.
Однако под завалами всё ещё остаются двое — мать и семилетний ребёнок. Ситуацию сильно осложняет плохая погода. Из-за ненастья не вся техника МЧС может добраться до места схода лавины. Спасатели идут пешком туда, куда не могут проехать машины.
В самом селе Шайтли отсутствует связь и электричество. Это затрудняет координацию работ и получение информации о точном числе пострадавших. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.
Накануне спасённая на Камчатке семейная пара рассказала о борьбе за жизнь в трагическом походе.
