Бывший священник рассказал о политическом вмешательстве в дела церкви в США

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Бывший священник Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Иероним заявил, что политика в США всё чаще вмешивается в дела церкви, несмотря на попытки верующих и священнослужителей избегать этого.
Он подчеркнул, что РПЦЗ старается сохранять нейтралитет и сосредотачиваться на духовной жизни, но реальность такова, что политика оказывает давление на религиозные общины.
Он привел в пример случай в Калифорнии, где крест был убран с земли, перешедшей в общественное владение.Священник также отметил вмешательство властей во время пандемии коронавируса, когда полиция прервала богослужение в католической церкви в Кентукки из-за превышения количества присутствующих на Страстной неделе. Иероним считает, что такие действия нарушают границы между церковью и государством.
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«В наших церквях мы стараемся не привносить политику на клирос, потому что люди приходят за молитвой, а не за политическими дискуссиями. Но часто это становится дорогой с односторонним движением», — сказал Иероним РИА Новости.
Он привел в пример случай в Калифорнии, где крест был убран с земли, перешедшей в общественное владение.Священник также отметил вмешательство властей во время пандемии коронавируса, когда полиция прервала богослужение в католической церкви в Кентукки из-за превышения количества присутствующих на Страстной неделе. Иероним считает, что такие действия нарушают границы между церковью и государством.
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Елена Перлова