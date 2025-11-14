Протоиерей Попиченко назвал женщину домашней феей, а мужчину — хозяином семьи

14 ноября 2025, 14:19

Фото: iStock/laimdota

В эфире православного телеканала «Союз» протоиерей Евгений Попиченко рассказал о своем видении семейных ролей. По его словам, мужчина — добытчик и глава семьи, а женщина — мать и «домашняя фея».





Священник подчеркнул, что мудрость женщины заключается в том, чтобы не «ломать природу мужчин» и позволять каждому выполнять роль, заложенную Богом.



Попиченко отметил, что нарушение этих традиционных ролей, в том числе под влиянием современной пропаганды, приводит к внутреннему диссонансу. Человек, по его словам, может пытаться компенсировать это «суррогатами», но внутренне будет страдать.



Он также добавил, что соблюдение естественных семейных ролей помогает людям реализовывать свою природу и сохранять гармонию в отношениях.





«И когда это всё перемешивается, человек начинает мучиться и страдать, потому что его природа не реализуется», — передает слова священника Telegram-канал «Кровавая барыня».