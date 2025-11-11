РПЦ: дружбы между мужчиной и женщиной не существует

11 ноября 2025, 13:42

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Протоиерей Евгений Попиченко заявил, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует, поскольку такие отношения неизбежно переходят в эмоциональную привязанность. Об этом священник рассказал в эфире православного телеканала «Союз».