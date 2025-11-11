Достижения.рф

РПЦ: дружбы между мужчиной и женщиной не существует

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Протоиерей Евгений Попиченко заявил, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует, поскольку такие отношения неизбежно переходят в эмоциональную привязанность. Об этом священник рассказал в эфире православного телеканала «Союз».



По мнению Попиченко, искренние дружеские отношения возможны только между представителями одного пола. Когда же мужчина и женщина начинают делиться личным, между ними возникает сильная душевная связь, что противоречит христианскому пониманию верности.

Священник отметил, что подобная близость допустима лишь в начале романтических отношений, которые ведут к созданию семьи. В остальных случаях, если человек уже состоит в браке, отдавать внимание и поддержку следует только супругу или супруге.

Попиченко назвал подобные связи между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, «предблудием», подчеркнув, что даже без физического греха они могут разрушать духовную чистоту отношений.

Иван Мусатов

