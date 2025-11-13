Достижения.рф

В РПЦ показали икону Николая Чудотворца с танками и самолетами

Фото: Telegram/voennyotdel

Военный отдел Московского Патриархата опубликовал фото иконы Николая Чудотворца с военной атрибутикой. Об говорится в их Telegram-канале.



На изображении святой держит Евангелие и благословляет рукой, а на фоне показаны танки, пролетающие самолеты и триколор из облаков.

В публикации также показан мужчина в форме, молящийся перед иконой, предположительно — военнослужащий. Судьба иконы и инициатива её создания остаются неизвестными: не уточняется, освящена ли она и кто именно предложил модифицировать традиционное изображение святого. На стенах часовни видны и другие канонические иконы.

