Протоиерей Ткачёв назвал образованных людей источником всех бед – под удар попали «Дун Скотт» и Дарвин

21 сентября 2025, 17:26

Протоиерей Ткачев назвал образование источником всех бед человечества

Андрей Ткачёв (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Известный яркими и противоречивыми высказываниями протоиерей Андрей Ткачёв во время одной из своих последних проповедей выступил с резким заявлением о роли образованных людей в истории человечества. По его словам, именно они стали причиной всех бед.





В опубликованном на YouTube-канале священника видео он утверждает, что беда человечества заключается в присутствии образованных людей.





«От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как другие всякие биологи, болтологи, всякие экономисты – Адам Смит, Дун Скотт», – заявил Ткачёв.