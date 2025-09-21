Протоиерей Ткачёв назвал образованных людей источником всех бед – под удар попали «Дун Скотт» и Дарвин
Протоиерей Ткачев назвал образование источником всех бед человечества
Известный яркими и противоречивыми высказываниями протоиерей Андрей Ткачёв во время одной из своих последних проповедей выступил с резким заявлением о роли образованных людей в истории человечества. По его словам, именно они стали причиной всех бед.
В опубликованном на YouTube-канале священника видео он утверждает, что беда человечества заключается в присутствии образованных людей.
«От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как другие всякие биологи, болтологи, всякие экономисты – Адам Смит, Дун Скотт», – заявил Ткачёв.Слова священника вызвали активную реакцию в СМИ и соцсетях. Многие обратили внимание на то, что под именем «Дун Скотт» он, вероятно, имел в виду Иоанна Дунса Скотта – средневекового теолога XIII–XIV веков. Философ, напротив, был защитником религиозных доктрин, включая аргументы в пользу существования Бога и Непорочного зачатия Девы Марии.
В список «виновников» также попали Чарльз Дарвин – автор теории эволюции, и Адам Смит – один из основателей классической экономической теории. Пользователи соцсетей уже активно комментируют высказывание Ткачева, разделившись на тех, кто поддерживает «антиинтеллектуальную» риторику, и тех, кто считает её недопустимой для священника.