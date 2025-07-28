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В РПЦ назвали колокольный звон лучшим средством от беспилотников

Протоиерей Владимиров: колокольный звон является лучшим средством от дронов
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Протоиерей Артемий Владимиров в ходе проповеди в конце богослужения заявил, что колокольный звон является лучшим средством от беспилотников. Слова священнослужителя передаёт Telegram-канал Baza.



На опубликованных кадрах представитель Русской православной церкви (РПЦ) сказал собравшимся прихожанам, что только звон колоколов помогает в борьбе с дронами ВСУ, работающим с помощью «стекловолокна».

Отмечается, что это заявление протоиерей сделал 26 июля в храме Живоначальной троицы на Шабаловке в Москве.

Также Владимиром напомнил верующим о скором праздновании Дня Воздушно-десантных войск (2 августа). Он призвал обходить стороной фонтаны, где купаются десантники.

Анастасия Чинкова

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