В РПЦ назвали колокольный звон лучшим средством от беспилотников
Протоиерей Артемий Владимиров в ходе проповеди в конце богослужения заявил, что колокольный звон является лучшим средством от беспилотников. Слова священнослужителя передаёт Telegram-канал Baza.
На опубликованных кадрах представитель Русской православной церкви (РПЦ) сказал собравшимся прихожанам, что только звон колоколов помогает в борьбе с дронами ВСУ, работающим с помощью «стекловолокна».
Отмечается, что это заявление протоиерей сделал 26 июля в храме Живоначальной троицы на Шабаловке в Москве.
Также Владимиром напомнил верующим о скором праздновании Дня Воздушно-десантных войск (2 августа). Он призвал обходить стороной фонтаны, где купаются десантники.
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