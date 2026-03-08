Экстремисты атаковали христианское село в Нигерии и впервые убили прихожан РПЦ

08 марта 2026, 01:44

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Нигерии при нападении экстремистов погибли прихожане Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Это первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу экзархата.





Трагедия произошла утром 6 марта в селении Туран в штате Бенуэ. Группа боевиков атаковала христианский посёлок, убив часть жителей и ранив нескольких человек. Остальным пришлось спасаться бегством.



