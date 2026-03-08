Экстремисты атаковали христианское село в Нигерии и впервые убили прихожан РПЦ
В Нигерии при нападении экстремистов погибли прихожане Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Это первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу экзархата.
Трагедия произошла утром 6 марта в селении Туран в штате Бенуэ. Группа боевиков атаковала христианский посёлок, убив часть жителей и ранив нескольких человек. Остальным пришлось спасаться бегством.
Среди погибших оказались Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — члены общины Русской православной церкви, действовавшей в пострадавшем селении. Всего в Туране проживали пятьдесят православных христиан, двадцать из которых – дети.
В настоящий момент найдено десять тел убитых. Количество жертв может возрасти, так как продолжается осмотр окрестностей. Экзархат объявил на своём сайте о сборе средств в помощь пострадавшим.
