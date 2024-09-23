Процесс депортации мигрантов из России начнут записывать на видео

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В России у судебных приставов появится возможность записывать на видео весь процесс выдворения мигрантов за пределы страны. Материалы видеозаписи затем будут храниться в архиве практически вечно.
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Сотрудники ведомства будут обеспечены соответствующими техническими средствами: стационарными IP-камерами, мобильными и портативными видеорегистраторами, фотоаппаратами и устройствами воспроизведения фото- и видеоинформации.
В ФССП пояснили, что эти меры позволят дополнительно обеспечить соблюдение прав граждан, осуществлять объективный контроль и фиксировать все детали при осуществлении производства по административным и уголовным делам. Отмечается, что участников съёмки обязаны будут предупредить о её проведении.
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