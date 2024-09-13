YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз

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Скорость работы YouTube для пользователей в России резко упала в начале осени. В результате, россияне стали сталкиваться с крайне медленной загрузкой видеороликов.
Пользователи ПК вынуждены ждать открытия роликов в среднем в 10 раз дольше, а на мобильных устройствах первый кадр загружается в 2,5 раза медленнее, чем раньше. Об этом сообщает издание «Известия»
Антон Прокопенко, директор по продуктам YouTube, отметил, что замедление трафика платформы привело к значительному ухудшению качества просмотра. В частности, пользователи стали чаще выбирать видео в низком качестве, а количество случаев, когда ролики закрываются до загрузки первого кадра, возросло в пять раз — с трех до 15 процентов.
По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, технические проблемы с сервисом могут продолжаться в ближайшем будущем. Однако генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что интерес к YouTube может восстановиться, когда технические вопросы будут решены.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России не планируется принудительная блокировка видеохостинга YouTube.
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Антон Прокопенко, директор по продуктам YouTube, отметил, что замедление трафика платформы привело к значительному ухудшению качества просмотра. В частности, пользователи стали чаще выбирать видео в низком качестве, а количество случаев, когда ролики закрываются до загрузки первого кадра, возросло в пять раз — с трех до 15 процентов.
По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, технические проблемы с сервисом могут продолжаться в ближайшем будущем. Однако генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что интерес к YouTube может восстановиться, когда технические вопросы будут решены.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России не планируется принудительная блокировка видеохостинга YouTube.
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Елена Перлова