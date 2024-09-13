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YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз

13 сентября 2024, 04:30
Фото: istock/juststock

Фото: istock/juststock

Скорость работы YouTube для пользователей в России резко упала в начале осени. В результате, россияне стали сталкиваться с крайне медленной загрузкой видеороликов.
Пользователи ПК вынуждены ждать открытия роликов в среднем в 10 раз дольше, а на мобильных устройствах первый кадр загружается в 2,5 раза медленнее, чем раньше. Об этом сообщает издание «Известия»

Антон Прокопенко, директор по продуктам YouTube, отметил, что замедление трафика платформы привело к значительному ухудшению качества просмотра. В частности, пользователи стали чаще выбирать видео в низком качестве, а количество случаев, когда ролики закрываются до загрузки первого кадра, возросло в пять раз — с трех до 15 процентов.



По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, технические проблемы с сервисом могут продолжаться в ближайшем будущем. Однако генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что интерес к YouTube может восстановиться, когда технические вопросы будут решены.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России не планируется принудительная блокировка видеохостинга YouTube.

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#видео
#youtube
#пользователи
В России призвали давать высшее образование только детям с «природным даром»
Богомаз: детям нужно получать рабочие специальности, если нет природного дара
13 сентября 2024, 04:59

Фото: istock/SeventyFour

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в России, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Остальных, по его мнению, следует обучать рабочим специальностям.
По словам губернатора, для успешного обучения и трудовой деятельности необходимо иметь природные способности, однако не каждому дано стать выдающимся ученым или специалистом. Об этом Богомаз заявил в интервью ИА «Регнум».

«Природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — подчеркнул Богомаз.
Он также высказался о необходимости изменения политики в сфере высшего образования для решения проблемы мигрантов. По его мнению, мигранты нужны, но необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы избежать заморозки экономики. В качестве альтернативного решения губернатор предложил сократить набор в российские вузы вдвое или оставить только бюджетные места.

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#образование
#рабочие
#вузы
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В сети перечислили самые неприличные причины увольнения людей
13 сентября 2024, 03:40

Фото: istock/XiXinXing

На форуме Reddit в разделе AskReddit кадровики поделились историями о самых неприличных причинах увольнения сотрудников. Эти откровенные случаи удивили пользователей своими необычными деталями.
Один из комментаторов рассказал о работнике развлекательного парка, который регулярно обменивал крупные призы на оральный секс. По словам пользователя, оператор игровых автоматов брал перерыв для интимных услуг, а затем притворялся, что женщина выиграла приз.

«Ему было 17 лет, а женщинам за 30. Приз, в виде большого медведя, стоил максимум семь долларов», — отметил комментатор.
Другие случаи касаются использования рабочего времени для просмотра порнографии. Один пользователь описал, как сотрудник был уволен за просмотр порнографических роликов и самоудовлетворение в своем кабинете с прозрачными стеклянными стенами.

Кроме того, интимные отношения между коллегами также становились причиной увольнения. Один из кадровиков рассказал о двух менеджерах, которые были уволены за секс в кабинке биотуалета.

«Два наших менеджера занялись сексом в кабинке биотуалета на благотворительном мероприятии компании», — поделился пользователь.

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#секс
#женщина
#компании
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Куприянов день 13 сентября: как не навлечь беду и не распрощаться с деньгами
Православные 13 сентября вспоминают священномученика Киприана
13 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/mbolina

В пятницу, 13 сентября 2024 года, православные верующие вспоминают священномученика Киприана Карфагенского. В народе со временем эту дату стали называть Куприянов день. В старину существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать 13 сентября.
Об особенностях Куприянова дня, народных приметах о погоде, именинах и традициях — в материале «Радио 1».

Киприан Карфагенский: история

Фото: istockphoto/Bogdan Kurylo

Согласно преданиям, Киприан вырос среди язычников и сначала строил карьеру юриста. Доподлинно неизвестно, при каких обстоятельствах он принял христианство. Через два года после крещения был рукоположен в епископы, и вскоре столкнулся с гонениями на христиан, инициированными императором Децием, а также оказался вовлечен в острые споры о возвращении отступников в Церковь.

Под угрозой пыток многие, включая некоторых епископов, отреклись от веры, но после окончания преследований пожелали вернуться в Церковь. Киприан утверждал, что прощение грехов может дать только епископ или назначенный им пресвитер, а не исповедники — те, кто сохранил веру, но каким-то странным образом избежал смерти. Вопрос о возвращении падшего епископа должен решаться собором его собратьев, а все таинства, совершенные до этого собором, являются недействительными.

Спор дошел до серьезного конфликта с папой Стефаном, который не обострился лишь из-за его ареста и казни. Спустя несколько лет арестовали, сослали, а затем казнили и самого Киприана.

Куприянов день: традиции

Фото: istockphoto/nieudacza

На Руси с день памяти Киприана Карфагенского со временем стал называться Куприяновым днем. С этой датой было связано много обычаев и традиций. Считалось, что праздник символизирует переход от лета к осени. Его также называли Клюквенником, поскольку в это время поспевала клюква, растущая на болотах, становясь особенно вкусной и зрелой.

Собирать ягоду в этот день считали важным делом, полагая, что она будет долго храниться и обладает лечебными свойствами. Однако до Куприянова дня клюкву рвать не следовало — считалось, что девушка, сорвавшая ягоду, может остаться бесплодной, а юноша — лишиться разума. В этот же день крестьяне начинали убирать с полей урожай репы, моркови, лука и тыквы.

Еще одно название праздника — Журавлиное вече, потому что журавли к середине сентября собирались в стаи на болотах и готовились к перелету на юг.
«Решают на своем вече, как и когда лететь на юг», — говорили в старину.
Многие века крестьяне наблюдали за журавлями, их поведение считалось предвестником перемен. Если птицы летели клином, ждали скорой зимы, если поодиночке — опасались неурожая. Приметы говорили, что, если журавли улетают, зима придет рано и будет суровой.

Что можно делать 13 сентября

Фото: istockphoto/gitusik

По традиции, на Куприянов день принято собирать клюкву и готовить из нее различные угощения — варенье, пироги, компоты и прочее. Такие блюда будет не только вкусными, но и полезными, ведь клюкве, известной как «журавлиная ягода», приписывали целебные свойства.

При откусывании первого пирога с клюквой раньше обязательного загадывали желание. Предки верили, что оно непременно сбудется.

По некоторым поверьям, если собрать в этот день клюкву в синий мешочек, засушить и носить ее как оберег, с ее помощью можно будет защититься от бед и неприятностей.

Клюквенник — подходящий день для уборки, так как крестьяне верили, что таким образом очищают день от недугов и нечистой силы.

Что нельзя делать 13 сентября

Фото: istockphoto/mdesigner125

Были у предков и строгие запреты на Куприянов день, которые они старались неукоснительно соблюдать.
  • запрещалось отправляться в дальние походы и поездки, чтобы не навлечь беду;
  • отказывались от работы в поле, так как верили, что на Куприянов день может ударить молния;
  • нельзя принимать подарки от незнакомцев, иначе заберешь вместе с дарами их болезни и недуги;
  • на Журавлиное вече запрещали давать в долг, опасаясь проблем с деньгами в будущем.

Народные приметы о погоде 13 сентября

Фото: istockphoto/nieudacza

Предки верили, что по погоде на Клюквенник можно узнать, какими будут грядущие осень и зима.
  • если журавли громко курлычут — скоро начнется сильный дождь;
  • если клин журавлей уже улетает на юг — зима будет ранней и морозной;
  • если журавли летят поодиночке — опасались неурожая;
  • зацвели одуванчики на Куприянов день — вся осень будет теплой и солнечной;
  • лягушки прячутся под водой — скоро ударят морозы;
  • домашние птицы нахохлились — жди дождя;

Именины 13 сентября

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov

Имя для мальчика или девочки 13 сентября, можно узнать при помощи именин. Их на Куприянов день отмечают:
  • Александр;
  • Геннадий;
  • Куприян;
  • Владимир;
  • Мирон;
  • Михаил.

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На подмосковной акции «День в лесу» обеспечат вывоз отходов
12 сентября 2024, 22:38

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Региональный оператор Ногинского кластера обеспечит контейнеры, а также вывоз отходов во время экологической акции по высадке деревьев в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что 13 сентября в регионе стартует акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Главная площадка будет располагаться на территории Кучинского лесопарка.
«Участникам предоставят посадочный материал и инвентарь на месте. Каждый сможет внести свой вклад в экологическое будущее Подмосковья, посадив дерево или кустарник. После мероприятия региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ногинского кластера организует установку контейнеров и вывоз отходов», – говорится в сообщении.
Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится в Подмосковье до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках.

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13 сентября пройдёт акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»
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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
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В Московской области оцифрованы все меры поддержки многодетным
12 сентября 2024, 22:09

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин поделился с представителями регионов России опытом Московской области по цифровизации поддержки многодетным семьям и внедрению цифрового удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр выступил на крупнейшем мероприятии в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний – Всероссийской неделе охраны труда. Она проходит в стране с 10 по 13 сентября.
«В нашем регионе 1,2 млн семей, воспитывающих 1,7 млн детей. 20% – это дети из многодетных семей. Для многодетных у нас разработано более 15 мер поддержки, и все они оцифрованы, а многие из них назначаются проактивно. Для удобства семей мы запустили чат-бот, с помощью которого можно легко узнать информацию о льготах. Особенно популярно у семей электронное удостоверение», – сообщил Кирюхин.
В ведомстве уточнили, что в рамках программы Всероссийской недели охраны труда наградили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Специалист комплексного центра «Егорьевский» Татьяна Бурова заняла третье место в номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской, труднодоступной и отдалённой местностях».

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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#льготы
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#подмосковье
#московская область
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Истринские лицеисты собрали для переработки более 500 кг картона
12 сентября 2024, 19:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Учащиеся Технолицея в Истре отправили на переработку 530 кг картона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Вся картонная упаковка от техники и мебели, завезённой к новому учебному году в Технолицей им. В. И. Долгих в Павловской Слободе, была собрана и отправлена на переработку. Суммарный объём вторсырья составил 530 кг. В перевозке помогла подмосковная компания «Экорегионсервис». Все вырученные средства от сдачи картона отправят на благотворительность», – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что сортировать отходы для школьников уже давно стало привычным делом. В каждом кабинете стоит брендированный контейнер для сбора макулатуры. Компания-заготовитель вывозит накопленное сырьё. За прошлый учебный год из Технолицея вывезли около 1,2 тыс. кг макулатуры.

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#подмосковье
#московская область
#вторсырьё
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Парк «Гучково» в Дедовске принял посетителей после масштабного благоустройства
12 сентября 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Дедовске после работ по благоустройству открыли парк «Гучково». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«Парк расположен в районе улицы Гагарина. На его территории появились новые спортивные и детские площадки, скейтпарк, зоны отдыха, площадка для собак, а также новые скамейки и урны. Проведены работы по очистке и благоустройству пруда, – отметили в пресс-службе ведомства.
В 2022 году проект благоустройства занял призовое место на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В сентябре 2023-го начались работы по реконструкции. Их проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
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В Подмосковье при содействии ОМОН Росгвардии вскрыта нарколаборатория
12 сентября 2024, 19:24

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковного главка Росгвардии совместно с полицией пресекли деятельность нарколаборатории, организованной 27-летним жителем Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.
Установлено, что 27-летний житель столицы организовал нарколабораторию по производству N-метилэфедрона в арендованном складском помещении. Готовое запрещенное вещество он разложил в тайники на территории Сергиево-Посадского городского округа.

Во время операции был задержан 31-летний мужчина из Нижнего Новгорода, который пытался забрать одну из закладок с наркотиками. В ходе обыска в лесополосе было найдено 18 свертков с порошком. В общей сложности изъято 34 свертка весом около 33 килограммов, включая 19 килограммов N-метилэфедрона, а также оборудование и прекурсоры для его производства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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#уголовное оборудование
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#росгвардия
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#сергиев посад
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Стало известно, где в России строят самые большие квартиры
KEY CAPITAL: Самые большие квартиры строят в Чечне
12 сентября 2024, 19:23

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

Согласно статистике компании KEY CAPITAL, самые большие по площади квартиры строят в Чечне.
Следом в данном рейтинге идут Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

А вот самые маленькие по площади квартиры строят в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Архангельской области.

«В столичных и крупных регионах, характеризующихся большим населением и высоким экономическим ростом, квартиры меньшего размера. Но большая площадь еще автоматически не означает функциональность, равно как небольшие размеры квартиры не предопределяют её неудобство. Важна продуманность планировок, гибкость возможных планировочных решений», — прокомментировала в беседе с Газета.ру генеральный директор компании Ольга Гусева.

Ранее заместитель директора по маркетингу и продажам резиденции «Дипломат» в Ялте Ирина Романова заявила, что спрос на элитное жильё на Южном берегу Крыма вырос.

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#чечня
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