Проверку знания правил работы такси прошли 6,3 тыс. водителей столичного региона

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Успешно прошли тестирование около 75% участников аттестации. Рекомендуем пройти экзамен заранее, без спешки: с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной», — отметили в подмосковном Минтрасе.После успешного прохождения теста водитель получит отметку об аттестации, которая будет действовать в течение двух лет. Тех водителей, которые не пройдут тестирование, отключат от заказов.
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