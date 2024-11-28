В Московской области завершилось строительство новых тротуаров

В Московской области дорожные службы успешно завершили программу строительства тротуаров на 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего было оборудовано более 68 километров новых пешеходных дорожек вдоль региональных трасс, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы завершили в 34 округах Подмосковья. Для комфорта маломобильных граждан новые объекты обустроены с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.





Тротуары протяжённостью более 4,5 км проложили в Солнечногорске. Также новые тротуары обустроили и в других округах: в Клину, Рузе, Подольске, Коломне.

В Министерстве отметили, что за период с 2019 по 2024 год в Московской области было построено более 710 километров новых тротуаров вдоль региональных трасс. При составлении плана строительства учитывались аварийность дорог, предложения администраций округов, ГИБДД Московской области и мнения местных жителей.