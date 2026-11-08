«Проверять всё»: IT-эксперт объяснил, как распознать мошенника на сайте знакомств

08 ноября 2026, 18:21

IT-эксперт Шурыгин: очный звонок помогает распознать афериста на сайте знакомств

Фото: Istock/PUGUN SJ

IT-эксперт Михаил Шурыгин рассказал, что отказ от перехода по ссылкам и проверка соцсетей помогают не попасться на удочку мошенников на сайтах знакомств. Иногда в таких случаях выручает очный звонок.





В беседе с изданием «Абзац» специалист рекомендовал проверять соцсети человека и номер телефона, спрашивать, зачем к вам обратились.

«Социальная инженерия сегодня развивается всё быстрее, особенно с учётом искусственного интеллекта. Голоса и стиль общения могут подделывать, поэтому здесь нужно проверять всё досконально. Даже если вы знаете, что ссылка пришла от знакомого, вполне может быть, что его уже взломали, поэтому лучше позвонить напрямую», — рассказал Шурыгин.