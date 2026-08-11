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Провизор назвала действующие вещества в таблетках, которые облегчают боль в горле

Эксперт Морозова: При первых болях в горле могут помочь средства с антисептиками
Фото: iStock/Staras

Провизор сети аптек «Столички» Наталья Морозова объяснила, как выбрать таблетки для рассасывания при боли в горле. По её словам, ориентироваться нужно на активные компоненты и выраженность симптомов, а не на вкус, форму или советы знакомых.



В беседе с Life.ru специалист отметила, что при першении в начале болезни могут пригодиться антисептические средства. В их составе встречаются хлоргексидин, цетилпиридиния хлорид и амилметакрезол. Для борьбы с патогенными бактериями некоторые препараты содержат тиротрицин — антибиотик местного действия.

Если глотать тяжело из-за сильной боли, временное облегчение способны дать таблетки с лидокаином либо бензокаином. Эти вещества снижают чувствительность слизистой. При воспалении Морозова советует обратить внимание на флурбипрофен: компонент помогает уменьшить болезненность и отёк.

В аптеках продаются монокомпонентные и комбинированные средства. Первый вариант решает одну задачу — например, обезболивает или снимает воспаление. В составе комбинированных препаратов присутствует несколько активных веществ. Флурбипрофен могут сочетать с цетилпиридиния хлоридом, а в отдельных средствах объединяют антибиотик, антисептик и анестетик.

При этом большое число компонентов не гарантирует лучший результат. Выбирать препарат стоит с учётом возраста, хронических болезней, беременности, периода грудного вскармливания и ограничений из инструкции.

Ментол, мёд, шалфей или эвкалипт способны создать ощущение прохлады и сделать вкус приятнее, однако лечебное действие определяют основные вещества. Вид таблетки — леденец или прессованная пастилка — на эффективность не влияет.

Морозова предупредила, что рассасывать средство чаще, чем указано в инструкции, нельзя. Передозировка способна вызвать раздражение слизистой, аллергию или онемение ротовой полости. Разжёвывать и быстро проглатывать такие таблетки тоже не следует: они рассчитаны на медленное растворение во рту.

При высокой температуре, гнойном налёте на миндалинах, выраженной боли или проблемах с дыханием необходимо обратиться за медицинской помощью. В таких случаях важно установить причину заболевания, а не ограничиваться устранением симптомов.

Дарья Осипова

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