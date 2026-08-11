Провизор назвала действующие вещества в таблетках, которые облегчают боль в горле

11 августа 2026, 10:05

Эксперт Морозова: При первых болях в горле могут помочь средства с антисептиками

Фото: iStock/Staras

Провизор сети аптек «Столички» Наталья Морозова объяснила, как выбрать таблетки для рассасывания при боли в горле. По её словам, ориентироваться нужно на активные компоненты и выраженность симптомов, а не на вкус, форму или советы знакомых.