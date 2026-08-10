«Виброяйца и вкладки в трусики»: россияне скупают игрушки для взрослых для утех на публике
Владелица секс-шопов Шельтик: летом растет спрос на игрушки для взрослых
В России в летний период заметно вырос спрос на смарт-игрушки для взрослых. Об этом рассказала владелица школы сексуального образования Secret и секс-шопов «Точка любви СПБ» Екатерина Шельтик.
В разговоре с Life.ru эксперт отметила, что летом многие пары берут в совместный отпуск устройства, которыми можно управлять через приложение, чтобы поиграть, например, в ресторане. Кроме того, такими игрушками пользуются влюбленные в моменты вынужденной разлуки.
«В отпуске популярнее модели, где мужчина управляет женщиной: это виброяйца или вкладки в трусики, которые управляются с телефона. Это история про то, как пара идет куда-то вместе — в ресторан, кино или на пляж. Такие правда покупают летом часто», — уточнила Шельтик.
Также летом заметно увеличивается спрос на смазки с охлаждающим эффектом, в то время как зимой они почти не продаются. При этом женщины из белья чаще выбирают сетки на тело. В таком одеянии представительницы прекрасного пола чувствуют себя более раскрепощенно и не переживают из-за неидеальной фигуры. А вот ролевые костюмы не пользуются особенной популярностью, поскольку их покупают под конкретный сценарий, заключила Шельтик.